سوسن بدر.. أثارت الجدل بالزواج من ابن صديقتها ناهد فريد شوقي

الثلاثاء، 30-11-2021
10:14 ص
من الفنانات اللاتي دخلن في علاقات زواج
كثيرة هي الفنانة
الكبيرة سوسن
بدر، والتي تزوجت 7 مرات حتى الآن، انتهت جميعها بالطلاق أو وفاة الزواج
، لكن أكثر
زواج
ة أثارت الجدل هو زواج
ها من ابن صديقتها ناهد فريد شوقي
، والذي يصغرها بـ 15
عامًا.
الفنانة
سوزان بدر الدين مواليد 12 نوفمبر 1957، والتي سطرت لنفسها تاريخًا
طويلًا في السينما والتلفزيون بادوار مميزة.
تزوجت الفنانة سوسن بدر
سبع مرات:
- تزوجت للمرة
الأولى من استاذها أسامة أبو طالب، عندما كانت طالبة في معهد الفنون المسرحية
واستمر الزواج
5 سنوات أنجبت خلالها ابنتها الوحيدة ياسمين
- المرة الثانية
تزوجت من طبيب شهير واستمر الزواج
4 سنوات فقط.
- تزوجت للمرة
الثالثة من رجل أعمال شاب مصري، له أعمال في مصر، ويعيش في أمريكا، لكنه بعد
الزواج
بمدة لا تتجاوز 4 أشهر سافر إلى أمريكا وتوفى هناك.
- كان
السيناريست محسن زايد زوجها الرابع الذي توفى بعد أقل من شهر من الزواج
.
- تزوجت للمرة
الخامسة من المخرج باسم محفوظ عبد الرحمن.
- كان ابن
صديقتها «ناهد فريد شوقي
» فريد المرشدي هو الزوج السادس، والذي كان يصغرها بـ 15
عام، وأنتهى الزواج
بالانفصال بعد 4 أشهر.
- أما المرة
الأخيرة كانت من الشاعر سامح العلى الذي يصغرها بـ 10 سنوات ولم يستمر زواج
هما
أكثر من 6 أشهر.
صدفة جمعت الفنانة سوسن بدر
، بابن صديقتها في إحدى مواقع التصوير، ويدعى
فريد المرشدي، ليبدأ الحديث بينهما عبر الهاتف بعد انتهاء التصوير، وحدث تبادل
للإعجاب بينهما على الرغم من كونه أصغر منها بـ 15 عام.
وترى الفنانة سوسن بدر
، أن فارق السن بين الزوجين لا يعتبر مشكلة على
الإطلاق، فنحن نمنع الأمر بحجة العادات والتقاليد، قائلة: «لا عيب في الحلال ولا
مانع أن تتزوج المرأة رجلاً أصغر منها في السن»، وبالفعل أتصلت سوسن بصديقتها –
والدة فريد المرشدي- وأخبرتها بالعلاقة مع ابنها: «ابنك بيكلمني»، لترد ناهد فريد
شوقي: «آه ما انا عارفة أنه معجب بيكي، وخلي علاقتك بيا غير علاقتك بيه، ارتبطوا
مارتبطوش، علاقتنا احنا كأصدقاء خليها بعيد».