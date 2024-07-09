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محامي شيرين يوضح حقيقة شهادة ابنها ضدها.. والنيابة تخلي سبيل حسام حبيب

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الثلاثاء، 09-07-2024 01:23 م


حرص الخبير القانوني ياسر قنطوش "محامي المطربة شيرين عبد الوهاب"، على توضيح حقيقة ما تردد عن شهادة "هنا" ابنة المطربة، بشأن تعدي الفنان حسام حبيب، على والدتها بالضرب المبرح.

القانوني ياسر قنطوش محامي المطربة شيرين عبدالوهاب في تصريح خاص لـ"مصراوي"، علق على ما ردده الفنان حسام حبيب، عن شهادة ابنة المطربة شيرين عبدالوهاب، ضد والدتها.

وقال: "كلام مش صحيح، ولو بالفعل لديه دليل على صحة ما يردده (يطلعه)".

وتابع قنطوش: "حتى خضوع الابنة للتحقيق، ادعاء كاذب".

قنطوش، أضاف: "التحقيقات تجرى في النيابة، وليست عبر الميديا، ما يحدث لاهدف له، إلا تشويه صورة الفنانة"

وأوضح في البداية ادعاء التصالح، ثم تسريب فيديو، لا علاقة له بالحقيقة بشهادة الشهود في النيابة، وصولا إلى الزج بالابنة، بأقوال كاذبة"

المطربة شيرين عبدالوهاب حررت السبت الماضي، محضرًا ضد طليقها الفنان حسام حبيب، في قسم شرطة التجمع الخامس، اتهمته خلاله بالتعدي عليها بالضرب المبرح.

وأكدت المطربة، تعرضها للضرب والتعذيب على يد طليقها الفنان حسام حبيب، وإصابتها بجرح في الرأس استدعى الخياطة بـ 3 غرز.

وقررت النيابة العامة في القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب، بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، على ذمة التحقيقات.

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