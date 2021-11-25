الخميس 25 نوفمبر 2021
توقيت مصر 12:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حمو بيكا يهاجم فنانًا شهيرًا: «احنا ولاد ناس ومتربيين»

مشيعون جنازة يلقون نعش المتوفى في الأرض ويفرون هربًا (فيديو)

شاهد.. «حِقد» نيمار يتغلب عليه ويشتبك مع رياض محرز بسبب تألقه

بيان من الشرطة السعودية بشان واقعة تحرش شاب بفتاتين

السعودية تعلن إغلاق سفارتها في واشنطن لهذا السبب

رهف القنون توجه رسالة مفاجئة لـ حبيبها السابق

نشأن الديهي يهاجم ساويرس: من يهاجم جيش مصر لا يستحق العيش معنا

إصابة بسمة وهبى بوعكة صحية على الهواء:خرجت فاصل ولم تعد

شريف مدكور يثير الجدل: مضيت على أصعب ورقة في حياتي

تعرف على سبب استبعاد «سيف القذافي» من الانتخابات الرئاسية

ADS
 

شريف مدكور يثير الجدل: مضيت على أصعب ورقة في حياتي

20210605180422980
شريف مدكور
Native
Teads
الخميس، 25-11-2021 09:53 ص

شارك الإعلامي شريف مدكور متابعيه عبر السوشيال ميديا منشورا أثار حالة من التساؤلات والجدل، ولقى تفاعل كبير من جمهوره.
وكتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “النهارده مضيت علي اصعب ورقه في حياتي يا رب اهدي الجميع”.
وعلق الجمهور متسائلين عن التفاصيل، ومن أبرز التعليقات التي جاءت: “اتجوزت ولا اي؟” ليرد شريف مدكور ضاحكا وينفي الأمر.
كشف الإعلامى شريف مدكور، عن سبب عدم زواجه حتى الآن من خلال رسالة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فسيبوك”.
وكتب الإعلامي شريف مدكور، اللى مش قد الجواز والخلفة بلاش .. منهم أنا شخصيا مش قد المسئولية دى.
على الجانب الآخر، قال الإعلامي شريف مدكور: كنت في شهر إجازة بسبب وعكة صحية وهي فيروس a في الكبد "الصفرا"، مؤكدا ان أعراض الإصابة بالصفراء تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.
وأضاف مدكور خلال برنامجه "شارع شريف" المذاع علي قناة "الحياة"، أن اعراض الصفراء عبارة عن سخونية وصداع وتكسير في الجسم، لافتا الي ان علاج هذا المرض يتطلب المكوث في السرير لمدة 21 يوما.

 

إقرأ ايضا

1666674_0

حمو بيكا يهاجم فنانًا شهيرًا: «احنا ولاد ناس ومتربيين»

173-203029-lebanon-shooting-crime_700x400

مشيعو جنازة يلقون نعش المتوفى في الأرض ويفرون هربًا (فيديو)

619f2f684c59b777174281b1

بيان من الشرطة السعودية بشان واقعة تحرش شاب بفتاتين

أخبار متعلقة

20210422220111923

شمس الكويتية : اللى تركني بيحلم يلمس جسمي تاني

First-LGBT-Arab-Anchor_948912

إعلامي شهير يصدم الجميع: حان الوقت لأخبركم أنني «مثلي الجنس»

BeFunky-collage-31

رهف القنون تتحدى الجدل وتنشر صورة مستفزة في وضعية مخلة مع صديقتها

20210224115341120

حلا شيحة تعود لإثارة الجدل بمنشور مفاجيء: فاكر نفسك بتفهم؟