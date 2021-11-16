الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
توقيت مصر 16:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تهز دولة عربية.. يغرس سكينًا في ظهر مؤذن لانزعاجه من صوت الآذان

أول صور لمرتكب تفجير «ليفربول» والكشف عن جنسيته العربية

سر ظهور سيف الإسلام القذافي بنفس ملابس والده

شاهد.. عروسان يدخلان حفل زفافهما في صندوق لودر فوقعت الكارثة

قدرة تدميرية عالية.. الري تعلن السيطرة على كارثة محققة

شمس الكويتية : اللى تركني بيحلم يلمس جسمي تاني

شاهد رد فعل إمام مسجد بعد الحكم عليه بالمؤبد لهتك عرض طفلة

شوبير يعلن أول الراحلين عن الأهلي لطلائع الجيش

مفاجأة في تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

رسميًا.. عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك الخميس

ADS
 

شمس الكويتية : اللى تركني بيحلم يلمس جسمي تاني

20210422220111923
شمس الكويتية
Native
الثلاثاء، 16-11-2021 12:09 م

نشرت الفنانة شمس الكويتية صوراً لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً.
وعلقت قائلة :"خلي اللي ترك يدك يحلم يلمسها".
التعليق الذي أرفقته شمس مع الصور أثار الجدل بين متابعيها، حيث إنقسموا إلى قسمين، القسم الأول أشار إلى أنها كانت في علاقة عاطفية وتخلت عنها، مما دفعها لإرسال تصريح مبطن من خلال ما كتبته، أما القسم الثاني، فأشار إلى أن هذا الأمر يدل على ثقتها بنفسها، وعدم إكتراثها للأشخاص الذين يحاولون دائماً التقليل من شأن الشخص الأخر.
 

إقرأ ايضا

ff3d848e79970dd0c790d56b4e3c7083

تهز دولة عربية.. يغرس سكينًا في ظهر مؤذن لانزعاجه من صوت الآذان

2

أول صور لمرتكب تفجير «ليفربول» والكشف عن جنسيته العربية

1637044871_غموض-وتلاعب-بالجماهير-هذا-سر-ظهور-القذافي-بحلة-أبيه-168x126

سر ظهور سيف الإسلام القذافي بنفس ملابس والده

أخبار متعلقة

22-3

النيابة تقرر حبس فنانة كويتية ظهرت في مقطع إباحي

Nelly_Karim

بعد إجراء حوار معها.. إعلامي يهاجم نيللي كريم: «نكدية وتعبتني»

Capture

منة فضالي تستغيث من مخرج شهير: بلطجي

16020866488711085

إخلاء سبيل.. السائق المتهم بمحاولة خطف واغتصاب مي حسن يفجر مفاجأة

download

طلاق فنانة شهيرة بعد 5 أيام زواج وتكشف السبب

ياسمين-صبري-1631780565-0

ياسمين صبري تفاجئ الجميع بالحجاب من داخل مسجد