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شريفة ماهر تفجر صدمة في أول تعليق على وفاة ابنها الذي رفع قضية ضدها

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شريفة ماهر
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Teads
السبت، 29-01-2022 02:17 م

فتحت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر النار على أبنائها، وذلك أثناء تعليقها على وفاة ابنها المفاجئة، الجمعة، حيث توفي نجلها الأكبر مجدي بعد أشهر قليلة من اشتراكه مع إخوته في رفع قضية ضد والدتهم، ليحصلوا على أموالها وهي على قيد الحياة.
وقالت  شريفة ماهر : "أنا حزينة جدا على وفاة ابني، وأكثر ما يحزنني أنني لم أره قبل أن يموت، ولم أحضر غسله، ولم أعرف حتى إنه مات إلا بعد أن دفنوه".
وأضافت الفنانة المعتزلة أن نجلها الراحل مهما عمل سيظل ابنها، قطعة من قلبها، واستحالة أن تفرح بموته.
كانت شريفة ماهر، كشفت خلال حوار بإحدى الفضائيات إلى خلافاتها مع أبنائها، قائلة: "وزعت جزءا كبيرا من ميراثي.. شريف وطارق شتموني.. شريف زقني مرتين ودراعي اتكسر من 4 سنين.. ولادي أخدوا كل اللي حيلتي، وشريف قالي هقلعك هدومك".
وعن ابنتها ناهد، قالت الفنانة المعتزلة: "مش حنينة وقلبها جامد عليّ.. منها لله وقلبها أجمد من إخواتها ومسألتش عليّ، وشريف طول عمره بيحب الفلوس أكتر من أبوه وأمه".
وأشارت إلى أنها اعتزلت الفن وارتدت الحجاب منذ 45 عاماً، وأطلقت الكثير من المشروعات العقارية.
والفنانة شريفة ماهر تبلغ من العمر 83 عاما، من مواليد منطقة حلوان، واسمها الأصلي "هدى ماهر الكفراوي"، واكتشف الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب موهبتها الغنائية، ثم قام الموسيقار أحمد صدقي بتلحين أول أغنية لها وهي بعنوان "سيبني أفكر"، ووصل رصيدها من الأغاني إلى حوالي 70 أغنية، ووضع ألحان الأغاني الموسيقار محمد عبدالوهاب، ومحمود الشريف، ومحمد الموجي.

 

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