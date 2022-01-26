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حورية فرغلي تستذكر جمالها قبل سنوات بصورة: ليت الشباب يعود يومًا

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حورية فرغلي
Native
Teads
الأربعاء، 26-01-2022 12:49 م

نشرت الفنانة حورية فرغلي صورة جديدة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مستذكرةً جمالها ولحظة تتويجها كملكة.
حيث ظهرت حورية بالصورة لحظة تتويجها بملكة جمال مصر عام 2007 وعلقت على الصورة "ليت الشباب يعود يوما" ليتفاعل معها المتابعين معبرين عن حبهم لها مؤكدين على حسن جمالها رغم تقدمها في السن.
الجدير ذكره أن آخر أعمال الممثلة حورية كان مسلسل "أيام" التي تشاركت بطولته مع مع رياض الخولي، شيري عادل، لقاء سويدان وغيرهم ، المسلسل من تأليف سماح الحريري ومن إخراج محمد أسامة.
 

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