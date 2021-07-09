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صافيناز تثير ضجة بفيديو على السرير دون ملابس

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صافيناز
Native
الجمعة، 09-07-2021 02:07 م

واصلت الراقصة صافيناز، تعمد إثارة الجدل بشكل مستمر بإطلالاتها، التي تشاركها مع متابعيها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وتداول متابعيها فيديو جريء لها عبر "يوتيوب"، كانت قد نشرته في صفحتها الخاصة، وظهرت فيه شبه عارية وهي مستلقية على السرير، وإنتشر الفيديو بشكل واسع بين المتابعين، وإعتبر البعض منهم أنها بالغت بإيحاءاتها، مطالبين الجهات الأمنية بالقبض عليها على غرار فتيات "التيك توك".
وكان إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لصافيناز، ظهرت فيه خلال رقصها بحفل زفاف عروسين.
ولفتت صافيناز الأنظار ببدلتها المكشوفة والمثيرة باللون الفوشيا، كما أثارت الجدل كعادتها برقصها الغريب والفريد.
وعلّقت: "أجمل عروسا وأحلى فرح مبروك يا حياتي".
 

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