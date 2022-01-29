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شاهد.. ينجو بأعجوبة من الدهس أسفل شاحنة بعد سقوطه من دراجة نارية

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Teads
السبت، 29-01-2022 12:03 م

التقطت كاميرا مثبتة على لوحة التحكم في إحدى السيارات، لحظة نجاة قائد دراجة نارية في اللحظة الأخيرة قبل أن تدهسه شاحنة ضخمة.
وقال ناشروا المقطع إنه تم تصويره في ماليزيا، حيث انزلقت دراجة نارية على طريق سريع بسبب هطول الأمطار، ما تسبب في سقوط قائدها أمام السيارات المنطلقة.
فور سقوط قائد الدراجة النارية سارع إلى النهوض لتجنب أن تدهسه السيارات لكنه وجد نفسه أمام شاحنة ضخمة كادت أن تدهسه تحت إطاراتها لكن تجاوزها في اللحظة الأخيرة، دون أن يصاب بأذى.
 

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