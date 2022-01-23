الأحد 23 يناير 2022
توقيت مصر 19:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

طلاق منى زكي يتصدر الترند بعد مشاهدها الجريئة بخلع ملابسها الداخلية

بعد انفصالها عن أحمد الفيشاوي.. نادية الكامل:« ما كانش له لازمة»

جابر القرموطي: «اضطريت أبيع بعض ممتلكاتي كي أعيش»

صورة نادرة.. عبدالحليم حافظ يُعاين قبره قبل موته ودفنه فيه

مأساة في الهرم.. ذهبوا لتشييع جثمانه فعادوا جثثًا

شاهد.. بكاء «السيسي» تأثرًا في احتفالية عيد الشرطة

صدمة.. مسيرات في غزة تهاجم السعودية وترفع صور «الحوثي» و«سليماني»

فيديو «دعارة» يهز السعودية وقرار عاجل من النائب العام

ضبط قاض سعودي سابق أقام علاقات غير أخلاقية مع نساء

«صلاح ليس موهوبًا».. هل أطاحت بـ«أفشة» من المنتخب؟

ADS
 

مأساة في الهرم.. ذهبوا لتشييع جثمانه فعادوا جثثًا

image
ا
Native
Teads
الأحد، 23-01-2022 02:21 م
شهدت منطقة الهرم في محافظة الجيزة، حادثاً مروعاً راح ضحيته ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة وأصيب 8 آخرون من العائلة نفسها إثر انقلاب سيارة خلال مشاركتهم في تشييع أحد أقاربهم إلى مثواه الأخير.
وفي التفاصيل فقد تلقى قسم شرطة الهرم إخطارًا من مستشفى الهرم باستقباله 3 حالات وفاة و8 مصابين بينهم سيدات من عائلة واحدة، إثر وقوع حادث مروري.
وانتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، حيث تبين أنه أثناء تشييع جنازة وسير سيارة نصف نقل يستقلها بعد السيدات ومشيعي الجنازة انفجر إطار السيارة ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها، وهو ما تسبب في مصرع 3 أشخاص (سيدة وحفيدتيها) وإصابة 8 آخرين، وتم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى الهرم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 

إقرأ ايضا

61eb85774c59b73ab31116c2

طلاق منى زكي يتصدر الترند بعد مشاهدها الجريئة بخلع ملابسها الداخلية

2021_11_28_22_17_39_553

بعد انفصالها عن أحمد الفيشاوي.. نادية الكامل:« ما كانش له لازمة»

image

جابر القرموطي: «اضطريت أبيع بعض ممتلكاتي كي أعيش»

أخبار متعلقة

Capture

شاهد.. سيارة تدهس مراسلة تليفزيونية على الهواء

image

أول قرار من المحكمة في قضية كريم الهواري

image

حادث بشع.. سائق يقتل 120 رأسًا من الأغنام دهسًا على الطريق