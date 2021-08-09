شاهد.. ياسمين الخطيب تحتفل بزفافها بعد ساعات من دفن دلال عبدالعزيز

الإثنين، 09-08-2021
11:28 ص
احتفلت
الإعلامية ياسمين الخطيب
، مساء أمس الأحد، بحفل زفاف
ها على المنتج ورجل الأعمال
رمضان حسني وذلك بأحد الفنادق الكبرى.
وحرص على الحضور
عدد من الأصدقاء من نجوم الفن منهم نجوم ستار أكاديمي المطرب محمد شاهين ومحمد
سراج، وذلك بعد ساعات من تشييع جثمان الفنانة دلال عبدالعزيز
.
وظهرت ياسمين
الخطيب، بإطلالة جذابة مرتدية فستان زفاف بفستان أبيض ضيق، له أكمام شفافة،
والملفت في حفل الزفاف، عن عقد القران تم على يد "مأذونة".
فيما شن البعض
هجومًا عليها، بسبب احتفالها رغم فقد الوسط الفني الفنانة دلال عبدالعزيز
، وحالة
الحزن التي يعيشها الجميع.
ولدت ياسمين سيد
عبد اللطيف الخطيب في عام 1981 بالقاهرة لأب مصري، وأم تركية لبنانية، والدها
الناشر سيد الخطيب، وجدها المفكر عبد اللطيف ابن الخطيب مؤسس أكبر مطبعة في مصر
والشرق الأوسط في الأربعينات (المطبعة المصرية)، ومؤلف كتاب "الفرقان"
الذي أثار ضجة كبيرة.