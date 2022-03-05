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شاهد.. نجم عالمي يعلن اعتناقه الإسلام

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السبت، 05-03-2022 10:17 ص
أعلن نجم منتخب هولندا السابق، كلارنس سيدورف، إسلامه في تدوينة نشرها على حسابه في موقع "إنستغرام".
وكتب سيدورف، الذي سبق له حمل قميص أشهر الأندية الأوروبية على غرار أياكس، وريال مدريد، وإنتر ميلان، وميلان: "شكر خاص لكل الرسائل الطيبة التي تهنئني باعتناقي الإسلام. أنا سعيد للغاية، ويسعدني الانضمام إلى جميع الإخوة والأخوات في جميع أنحاء العالم".
ولم ينس صاحب الـ45 عاما، أن يشكر من كانت سببا في اتخاذه القرار، وهي زوجته صوفيا مكرماتي، فأضاف "أخص عزيزتي صوفيا التي علمتني عمق معنى الإسلام بالشكر. لم أغير الاسم الذي منحني إياه والداي، كلارنس سيدورف، أبعث بكل الحب لجميع الأشخاص في العالم".
وكان سيدورف، الذي لعب 87 مباراة دولية مع منتخب هولندا (1994-2008)، من أفضل لاعبي خط الوسط في جيله، وحقق الكثير من الألقاب أبرزها، 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقبان في الدوري الإيطالي، لقبان في السوبر الأوروبي، ولقب في مونديال الأندية.
يذكر أن سيدورف انتقل إلى التدريب بعد اعتزاله اللعب في العام 2013، حيث أشرف على فرق ميلان الإيطالي، وديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، وشنغن الصيني، ومنتخب الكاميرون.
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