شاهد .. ناشطة حقوقية شهيرة: هجومنا على ختان الإناث سبوبة بنكسب منها فلوس
ختان الإناث
السبت، 06-02-202110:23 ممحمد الفايدي
ناقش المفكر والكاتب الصحفي محمود سلطان قضية "ختان الإناث" من زاوية مختلفة واسلوب شيق وجديد.
وكشف سلطان في مقطع فيديو جديد بثه عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" عن اعترافات ناشطة حقوقية تعمل في مجال مكافحة "ختان الإناث" عن تفاصيل صادمة وعن مافيات بزنس وفساد عالمية تقف وراء الإبقاء على هذا الملف حيا وحاضرا.
وأضافت: ختان الإناث سبوبة بنكسب منها فلوس وتمويل .
كما أوضحت علاقة الأمر بالضغط على المشايخ والأزهر الشريف.