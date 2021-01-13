فنانة شهيرة تتبرأ من نجلها لسنوات .. ثم تندم: غلطت .. ومحمود سعد اتخض من اللي عملته

الأربعاء، 13-01-2021
08:02 ص
خلود عادل
كشفت فنانة مصرية شهيرة عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن نجلها و زوجها.
وقالت الفنانة سماح أنور في تصريحات تلفزيونية مع قناة "سي بي سي" إنها نادمة على إخفاء أمومتها لنجلها أدهم.
واعتادت سماح أنور الزعم خلال السنوات الماضية بأن الطفل أدهم الذي يظهر معها هو "طفل متبني" وليس نجلها الحقيقي.
وأقرت سماح أنور أن "أدهم" نجلها بيولجيا وليس متبني ، مضيفة: عندما تزوجت من زوجي لم أكن أحبه لكني كنت أرتاح معه وهو أحبني جدًا ، وعندما حملت منه في نجلي أدهم كان الأمر صعبا بالنسبة لوالدي و والدتي وكنت حينها في أوج تألقي الفني واعتقد والدي أن مسألة حملي ستؤثر على مشواري الفني وبالتالي أخفيت أن أدهم نجلي لكني اعترفت بعد ذلك في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي محمود سعد
بالحقيقة.
وتابعت: محمود سعد
رغم إنه صديقي لكن مكانش يعرف المعلومة دي واتخض لما اعترفت بيها وكنا هنخسر بعض بسبب الحلقة دي.