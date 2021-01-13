شاب يتزوج أختين في آن واحد .. وهجوم شديد عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي

شاب يتزوج أختين في آن واحد .. وهجوم شديد عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أقدم رجل نيجيري على فعل غير مستساغ في المجتمعات العربية والإسلامية بعد قيامه بإعلان زواجه من أختين توأم.



وتعرض الرجل لهجوم شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر قصته عبر فيسبوك وانستجرام وغيرها من المواقع.



وبرر الرجل زواجه من الأختين التوأم بأنهما لا تستطعيان العيش بعيدًا عن بعضهما وبالتالي جاءت فكرة زواجه من الاثنتين في وقت واحد.



الغريب أن إحدى الاختين كانت حاملا في طفل وقت إعلان الزفاف ولم يبرر الرجل هذه الفرضية.

