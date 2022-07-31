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شاهد.. موظف لرش «رذاذ العرق» في المشاهد الجنسية

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مشهد
Native
Teads
الأحد، 31-07-2022 12:40 م
يبدو من خلال الشاشة أن هناك مشهدا جنسيا، لكن هل حقا، يقوم الممثلون بممارسة الجنس على أرض الواقع؟ وإذا كان ذلك خاطئا، إذًا، كيف يبدو الأمر على أرض الواقع؟
هناك فيلم جديد، من خلاله، يتم شرح هذه القصة شرحًا مفصلا. قبيل إخراج فيلم " Stretch" إلى دور السينما، وفيه مشهد جنسي مثير، قرر منتجو الفيلم الكشف عن مقطع، يقوم فيه نجما الفيلم بممارسة علاقة جنسية بينهما.
يمكن، من خلال الفيلم، رؤية الجهد الصعب الذي يبذله منتجو الفيلم من أجل تحضير المشهد (على سبيل المثال، كيف يرشون رذاذ "العرق" على ظهر الممثل)، يمكن رؤية الممثلين في وضع محرج جدّا، وكذلك يمكن سماع كلمة الشارة المعروفة (التي تدل على بداية المشهد المعلن عنه) من المخرج حين يقول "أكشن!".
شاهد الفيديو:




 

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