السبت 04 يونيو 2022
توقيت مصر 19:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة المستشار أشرف حسين بأزمة قلبية مفاجئة داخل المحكمة

السعودية.. ضبط رجل وامرأتين متلبسين والكشف عن جنسيتهم (فيديو)

رغم تنازل أهالي الضحايا.. الحكم بالسجن المشدد على كريم الهواري 3 سنوات

كاف يعلن استبعاد هذه الأندية من بطولة إفريقيا

شاهد.. محجبة كويتية تدعم «الشواذ جنسيًا» و«الخارجية» ترد على حملها جواز دبلوماسي

إعلامي يفاجئ فنانة شهيرة بسؤالها عن واقعة اغتصابها: أرجوك وقف ما تسأل

حنان ترك تخرج عن صمتها في بث مباشر وتكشف مفاجآت

وصل 19.95.. ارتفاع سعر الدولار واليورو مقابل الجنيه المصري

بعد ظهورها بالعباءة والحجاب.. «جابري» تثير الغضب بالبكيني على البحر(صور)

أغرب ما فعلته فيفي عبده أثناء غسل سمير صبري وأصرت على وضعه معه في القبر

ADS
 

شاهد.. محجبة كويتية تدعم «الشواذ جنسيًا» و«الخارجية» ترد على حملها جواز دبلوماسي

Capture
ا
Native
Teads
السبت، 04-06-2022 12:07 م

أثارت فتاة كويتية محجبة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في فيديو تعلن فيه دعمها للمثليين "الشواذ جنسيًا"، وأنها تتبع السلك الدبلوماسي وتحمل جواز سفر دبلوماسي.
من جانبها علقت وزارة الخارجية الكويتية على فيديو متداول لفتاة كويتية تدعي حملها لجواز سفر دبلوماسي، وهي تعرب عن دعمها لمثليي الجنس.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها:"تعليقا على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي من تعليق لإحدى الفتيات ممن تدعي أنها تنتمي إلى الوسط الدبلوماسي الكويتي وإنها تدعم المثليين أكدت الوزارة أن الفتاة المشار إليها لا تنتمي إلى السلك الدبلوماسي الكويتي وليست موظفة في وزارة الخارجية".
وأبانت الوزارة: "الجواز الدبلوماسي الذي تحمله منتهي الصلاحية وحصلت عليه عندما كان والدها يعمل في أحد المكاتب الفنية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية والملحقة بالسفارة وانتهت مهامه وتم إلغاء صلاحية جواز سفره وأسرته".
 

إقرأ ايضا

ce0a403c-1936-41a8-a319-12d89e8e66a6

وفاة المستشار أشرف حسين بأزمة قلبية مفاجئة داخل المحكمة

345159_0

السعودية.. ضبط رجل وامرأتين متلبسين والكشف عن جنسيتهم (فيديو)

2022_6_4_13_50_51_977

رغم تنازل أهالي الضحايا.. الحكم بالسجن المشدد على كريم الهواري 3 سنوات

أخبار متعلقة

download

عاشرها بالقوة.. ضجة في الكويت بعد هتك عرض مصرية على يد مواطن

1206357

راتب طبيب مصري في الكويت يثير غضب مجلس الأمة لكن كانت المفاجأة

MXCuwZ8OCXEtk2pU3XiUchjbDUpMrmeDn3sNw5to

«كمين».. الكويت تطرد معلمة مصرية ضُبطت متلبسة بفعل صادم.. لكن الجديد مفاجأة

CcD51

«نجحنا في وأد الربيع العربي».. فجر السعيد تعلن إغلاق قناة «سكوب» بشكل مفاجئ

تنزيل

شاهد لحظة الإفراج عن يعقوب بوشهري واستقباله بالأفراح

download

اشتعال الحرب بين أصالة وفجر السعيد.. والأخيرة تكشف سبب كرهها الشديد لها