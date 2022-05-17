شاهد لحظة الإفراج عن يعقوب بوشهري واستقباله بالأفراح

الثلاثاء، 17-05-2022
09:13 ص
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة الإفراج عن مشهور التواصل الاجتماعي الكويت
ي يعقوب بو شهري، بعد
اتهامه في قضية الخمور
.
وظهر
"بو شهري" في الفيديو وهو يقوم بمعانقة عدد من الأشخاص كانوا في انتظاره
بعد قرار الإفراج عنه، وقالوا له: "هلا أبو خالد، حمد لله على السلامة"
كانت
النيابة العامة الكويت
ية قررت حجز "بوشهري" مع مواطن كويتي آخر، ومقيم
فلبيني، لاستكمال التحقيق معهم على خلفية قضية الخمور
التي تم ضبطها على يخت يملكه
بوشهري.
يذكر
أن السلطات الكويت
ية قد ضبطت، الجمعة، في مركز أم المرادم الجمركي، كميات كبيرة من
الخمور أثناء محاولة إدخالها إلى البلاد على متن يخت كان قادمًا من إحدى الدول
الخليجية.
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