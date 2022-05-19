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«نجحنا في وأد الربيع العربي».. فجر السعيد تعلن إغلاق قناة «سكوب» بشكل مفاجئ

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«نجحنا في وأد الربيع العربي».. فجر السعيد تعلن إغلاق قناة «سكوب» بشكل مفاجئ

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فجر السعيد
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الخميس، 19-05-2022 11:29 ص
أعلنت الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد، اليوم الخميس، إغلاق قناة "سكوب" الفضائية التي تعود إليها ملكيتها، بعد أكثر من عقد على بثها.
وقالت فجر السعيد، في سلسلة ”تغريدات“ على موقع ”تويتر“، إنها ”قررت إغلاق القناة لعدم تمكنها من استمرار البث التلفزيوني في الوقت الحالي الذي يهيمن فيه أصحاب قرار لا يؤمنون بأهمية الإعلام“.
وجاء في تغريدات سعيد: ”في ظل العالم المتطور.. لا يمكن الاستمرار في البث التلفزيوني في ظل أصحاب قرار، لا يؤمنون بالإعلام ولا أهميته.. لذلك قررت بقلب يملؤه الحزن إغلاق تلفزيون سكوب بعد 12 سنة إرسال“.
وأضافت سعيد: ”كانت تجربة جميلة وساهمنا في وأد الربيع العربي في الكويت، وخلقنا شكلا مختلفا عن الإعلام المعتاد“.
وتابعت: ”أعلم بأنني الوحيدة في الساحة على خط الدفاع الأول أمام الحفنة والإعلام الواطي.. ولذلك أعلم بأن هناك من يتمنى أن أختفي وهذا يوم عيد عنده.. من حقك تفرح وتحتفل بغيابي وعليك بالعافية الساحة لك Good Luck.. أما اللي شايفيني أبرد چبودهم أعتذر بشده لا أستطيع الاستمرار“.
ووجهت فجر السعيد الشكر لكل من ساندها في السنوات الماضية وللجمهور الذي واظب وحرص على متابعة القناة، وختمت حديثها بالإشارة إلى القنوات التي تدعمها الحكومة، قائلة ”البركه بالموجود وفي إعلام الحكومة اللي تصرف عليه مليارات إن شاء الله يغطي غيابنا“.
واكتفت السعيد بهذا القدر من التوضيح حول قرارها المفاجئ الذي أكدت أنها لن تتراجع عنه أبدا.

 

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