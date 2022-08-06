سيول وسقوط أعمدة الإنارة في شوارع السعودية

السبت، 06-08-2022
10:49 ص
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة
تساقط أعمدة الكهرباء بعد هطول الأمطار
الغزيرة على عدد من محافظات منطقة نجران.
وتسبب سقوط الأعمدة في انقطاع الكهرباء عن عدد من القرى والهجر
خاصة وأن تلك الأعمدة مقامة في بطون الأودية ، وبعد تساقط الأمطار
وجريان السيول
في
الأودية أثر ذلك على قواعدها.
ونبه المركز الوطني للأرصاد بالسعودية
، باستمرار هطول أمطار
من متوسطة إلى غزيرة خلال الساعات القادمة على أجزاء من مناطق عسير وجازان ونجران ومكة
المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل.