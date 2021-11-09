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حبس فنانة شهيرة 5 سنوات في قضية دعارة

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الثلاثاء، 09-11-2021 01:04 م

أصدرت محكمة يمنية تابعة لجماعة مليشيا الحوثي حكم يدين الفنانة الإستعراضية اليمنية إنتصار حمادي بتهم الدعارة وتعاطي المخدرات.
وأثار هذا الخبر تفاعلاً واسعا بين الجمهور الذي إستنكر القرار واعتبره غير عادل.
وكتبت الصفحة الخاصة بوكالة سبأ اليمنية والتي تديرها جماعة الحوثي على موفع التواصل الإجتماعي يوم الأحد الماضي: "أصدرت محكمة غرب أمانة العاصمة، حكمها في قضية انتصار عبدالرحمن مهيوب الحمادي وأخريات، بالإدانة بالتهم المنسوبة إليهن في قرار الاتهام.. وقضى الحكم في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أسامة عبدالعزيز الجنيد، وبحضور وكيل النيابة القاضي ياسر الزنداني وعضو النيابة القاضي عادل أحمد الضاعني، بإدانة يسرى أحمد يحيى الناشري، ومحلية عبدالوهاب حسن البعداني، ورقية أحمد داوود محسن السوادي، بجريمة الزنا المنسوبة إليهن في قرار الاتهام الفقرة الأولى.. كما أدانت المحكمة يسرى الناشري، وانتصار الحمادي، بجريمة تعاطي المخدرات المسنوبة إليهن في قرار الاتهام الفقرة الثانية، وإدانة يسرى، وانتصار، ومحلية، بجريمة ممارسة الفجور والدعارة المنسوبة إليهن في قرار الاتهام الفقرة الثالثة، وبراءة رقية من التهمة في الفقرة الثالثة.. وقضى الحكم بإدانة محلية البعداني بجريمة إدارة محل لممارسة الفجور والدعارة المنسوبة إليها في قرار الاتهام الفقرة الرابعة، وإدانة انتصار الحمادي بجريمة تحريض فتيات أخريات على ممارسة الدعارة المنسوبة إليها في قرار الاتهام الفقرة الخامسة".

 

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