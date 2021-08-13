الجمعة 13 أغسطس 2021
توقيت مصر 12:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حقيقة اعتناق «هازارد» نجم ريال مدريد الإسلام

شاهد.. فنانة شهيرة تهاجم ابنة عمرو دياب: «اللي بتعمله شيء مقزز ومقرف»

ابنة عمرو دياب تعلن انتقالها لللإقامة مع خطيبها: «محدش يكلمني في الدين»

صدمة في الأهلي.. الكشف عن مدة غياب محمد شريف للعلاج

سبب منع السفر للامارات من السعودية وعقوبة السفر إليها

من هي أم أحمد الزهراني التي هزت قصتها السعودية

هل تم ترحيل اليمنيين من جازان؟

كم باقي على المدرسة 2022 العد التنازلي لعودة المدارس في السعودية

تعرف علي سعر الدولار في المعاملات الصباحية

تعرف علي فوائد الزنك السحرية

ADS
 

شاهد.. فنانة شهيرة تهاجم ابنة عمرو دياب: «اللي بتعمله شيء مقزز ومقرف»

download
عبير الشرقاوي
Native
الجمعة، 13-08-2021 11:42 ص

شنت الفنانة المعتزلة الشهيرة عبير الشرقاوي، هجومًا حادًا على نور ابنة الفنان عمرو دياب، بعد إعلانها أنها ستنتقل للعيش مع خطيبها في بيت واحد.
وكتبت الفنانة عبير الشرقاوي ابنة الراحل جلال الشرقاوي منشورا عبر حسابها على موقع فيسبوك تهاجم فيه نور عمرو دياب قائلة:" بنت عمرو دياب واللي بتعمله شيء مقزز ومقرف إلى أبعد الحدود.. يا بنتي إذا بليتم فاستتروا". 
وأوضحت عبير الشرقاوي في ردها على تعليقات متابعيها أن سبب الهجوم على نور عمرو دياب جاء بعدما صرحت بنيتها للانتقال والإقامة مع خطيبها قائلة:" هى قالت إنها هتنقل و تعيش مع خطيبها في بيت جديد و لما قالوا لها الدين قالت محدش يكلمني على الدين".
وكانت نور عمرو دياب نشرت منذ يومين، مقطع فيديو مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام، كشفت من خلاله عن خطبتها لشخص لم تكشف هويته، وتحدثت في الفيديو لمحبيها ومتابعيها عن تفاصيل خطبتها مؤخرا.
وقالت نور عمرو دياب في الفيديو إنها تجهز عش الزوجية مع خطيبها وتقوم بشراء أغراضها خلال الفترة الحالية، وألمحت إلى أن خطيبها أفريقي بريطاني، ولم تكشف عن شخصيته.




 

إقرأ ايضا

2021_7_13_14_51_31_964

ابنة عمرو دياب تعلن انتقالها لللإقامة مع خطيبها: «محدش يكلمني في الدين»

شروط-السفر-لمصر-من-السعودية

اشتراطات السفر إلى مصر من السعودية

رابط حجز موعد المكتب الثقافي المصري

رابط حجز موعد المكتب الثقافي المصري

أخبار متعلقة

2021_7_13_14_51_31_964

ابنة عمرو دياب تعلن انتقالها لللإقامة مع خطيبها: «محدش يكلمني في الدين»

بدون-عنوان-1-455

سمية الخشاب في ظهور جريء بالروب على السرير: الجمال الحقيقي (صور)

16684642371614880548

معز مسعود بريء..والد حلا شيحة يهاجمها:«مش هنفضل ساكتين على اللي بتعمليه ده»

حلا-شيحة-ومعز-مسعود-750x375

بيان عنيف من نقابة الفنانين ضد حلا شيحة: تنشر الفكر الظلامي

روبي-1614765048-1

روبي تعلن شروط حضور حفلها في الساحل:«للمرتبطين فقط وممنوع الهوت شورت»

Capture

بعد نشره فيديو معها..حلا شيحة تهاجم تامر حسني: أعلنت توبتي وندمي إلى الله