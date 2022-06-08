شاهد.. ضبط المتورطين في التعدي على مواطن وقص شعره بالسكاكين

الأربعاء، 08-06-2022
10:04 ص
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض علي المتهمين في واقعة
التعدي علي مواطن وقص شعر
ه بسكين
بعد تداول الواقعة على السوشيال ميديا.
وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد رصدت تداول مقطع مصور على
موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على آخر
بالضرب و قص شعر
ه .
بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم عين شمس
وهم موظف بشركة ٢٩ سنة ومقيم عين شمس
'مجنى عليه' وبين ٤ اشخاص.
أحدهم ذو سوابق جنائية تم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة بيضاء
بسبب خلاف بين الطرفين بسبب خلاف على أولوية الشراء من محل سوبر ماركت.
وحين تدخل المجني عليه لفض المشاجرة بين الطرفين قام أحد
المتهمين بالطرف الثانى بالتعدى عليه وقص شعر
ه بسكين
تم ضبطها وجار اتخاذ
الإجراءات القانونية.