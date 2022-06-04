السعودية.. ضبط رجل وامرأتين متلبسين والكشف عن جنسيتهم (فيديو)

السبت، 04-06-2022
03:02 م
تمكنت الجهات الأمنية
في السعودية
، مخلال حملاتها الميدانية في جميع مناطق المملكة، من ضبط مجموعة من الأشخاص
الذين يقومون بالتسول
.
ففي منطقة عسير
تم ضبط شخص من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول
واستعطاف المصلين بعد فراغهم من أداء الصلاة،
وادعائه بأنه من ذوي الإعاقة.
وتم رصد امرأة
يرافقها طفل من الجنسية اليمنية يقومان بالتسول
بشكل مباشر من المارة، أمام المحلات
التجارية والإشارات المرورية.
كما تم رصد وضبط
امرأة يرافقها طفلة من الجنسية اليمنية يقومان بالتسول
من مرتادي أحد الجوامع.