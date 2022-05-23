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«مكنتش هأذيها».. حسام حبيب يقتحم الفيلا على شيرين والشرطة تتدخل

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شيرين
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الإثنين، 23-05-2022 12:49 م

يبدو أن الفنان حسام حبيب، لم يطوي صفحة طليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب، فقد ذهب إلى الفيلا الخاصة بها ورفض المغادرة، فيما يبدو أنه دخل بالقوة.
من جانبها اضطرت الفنانة شيرين إلى الاستعانة بشرطة النجدة، حيث حضرت قوات الشرطة وحررت محضر عدم تعرض لها ولابنتها.
وانتقلت قوة أمنية من قسم الشرطة لفحص البلاغ وطلبت المطربة أخذ تعهد على الفنان حسام حبيب طليقها بعدم التعرض لها وابنتيها.
وأضافت التحريات أنه بسؤال الفنان حسام حبيب عن اقوال طليقته برر تواجده بالفيلا بوجود اتفاقات بينهما لإنهاء مشروع فني ولم ينو ايذائهن.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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