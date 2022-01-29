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شاهد.. رسامة سعودية كفيفة تفاجئ إعلاميًا برسمه على الهواء

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السبت، 29-01-2022 11:15 ص

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل الإعلامي السعودي جمال المعيقل، لدى رؤيته رسمة لرسامة كفيفة تدعى أمجاد، رسمته فيها على الهواء دون أن تراه.
وتداور رواد مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مذيع برنامج "ياهلا" يبتسم عندما شاهد الصورة التي رسمتها أمجاد، ومن ثم يتوجه لها بالقول: "الله يعطيكي العافية"، مضيفا: "أرى أنها تشبهني كثيرا.
من جانبها، أوضحت أمجاد قائلة: "رسم اللوحة يستغرق عادة من 6 ساعات إلى أسبوع، ومن ثم تراجعها أسرتي للتأكد من تطابق الرسم مع الشخصية الحقيقية".
 

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