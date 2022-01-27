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محكمة سعودية تفاجئ شقيقين برفض تنفيذ وصية أبيهما ببناء مسجد لهذا السبب

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محكمة سعودية تفاجئ شقيقين برفض تنفيذ وصية أبيهما ببناء مسجد لهذا السبب

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الخميس، 27-01-2022 10:01 ص
ردت محكمة الأحوال الشخصية في مكة المكرمة، طلب شخص أقام دعوى ضد أخيه، لدى محكمة الأحوال الشخصية، يطالب فيها بتنفيذ وصية والده ببناء مسجد، حيث هو من لديه حرية التصرف بمال أبيه لأنه يملك ولاية على والدهم والتصرف بجميع الممتلكات، في حين أكد المدعى عليه ذلك، وطلب من المحكمة إعطائه مهلة 5 أشهر، إلا أن الدعوى ردت لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد موت الشخص.
وأوضح المدعى عليه أن والده بعد أن أوصاه ببناء مسجد أصيب بالمرض بعد مرور شهور وأصبح لا يدرك. وطلب من المحكمة إعطاءه مهلة 5 أشهر للبحث عن موقع مناسب لبناء المسجد، لأن والده يريد بناء جامع في أحد الأحياء السكنية ويكون على طراز معماري مختلف، وحدد قيمة البناء بمليوني ريال. وفقاً لصحيفة "الوطن".
وبعد سؤاله عن أبيه في المحكمة هل هو على قيد الحياة أجاب بنعم، فرأى ناظر القضية أن الوصية لا تنفذ إلا بعد موت الشخص لأن الموصي يجوز له أن يرجع عن وصيةه وقت ما شاء لأنه ما زال على قيد الحياة، وكذلك لا يحق للولي أن يتصرف بالمال والمولي عليه حي، لذلك كله فقد ردت دعوى المدعي وأفهم أن لزوم هذه الوصية إن ثبتت يكون بعد موت والده، وتخرج قيمته من ثلث ماله، واكتسب الحكم القطيعة وأصبح نافذا.
 

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