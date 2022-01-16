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شاهد.. كيف أصبحت المشهورة سارة الودعاني بعد عملية التجميل

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سارة الودعاني
Native
Teads
الأحد، 16-01-2022 11:01 ص
نشرت مشهورة سناب وخبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني، فيديو جديد لها في أول ظهور بعد خضوعها لعملية تجميل في أنفها.
وعبرت "الودعاني" في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بتطبيق سناب شات، عن اندهاشها وفرحتها الشديدة بنتيجة العملية بعد إزالة اللصقات من أنفها.
وقالت ي الفيديو: "مرة حلو ما شاء الله من الآن عاجبني، اللهم لك الحمد، صدق واو كيف كذا مرسوم".
وخضعت سارة الودعاني لـ 3 جراحات تجميلية في منطقة الأنف لتصغيرها، وكذلك في منطقة الجفون ومنطقة أسفل الذقن.
وتعرضت مشهورة سناب لانتقادات وردت عليها قائلة: "وين المشكلة لو واحدة سوت شيء عشان زوجها لو هي تفكر كذا إذا فعلا يستاهل ويحبها ووده يشوفها كل يوم أجمل وين المشكلة، مدري عن الناس بس أنا ودي زوجي يشوفني أجمل واحدة بالعالم".
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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