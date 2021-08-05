شاهد.. دلال عبدالعزيز تُزيح الأكسجين وتتحدث هاتفيًا مع هذا الفنان
دلال عبدالعزيز
Native
الخميس، 05-08-202110:46 ص
كشف عمرو سعد خلال حديثه مع أحدى البرامج التليفزيونية ،كواليس
مكالمة جمعته مع الفنانة دلال عبد العزيز خلال تواجدها فى المستشفى .
وكشف الفنان عمرو سعد انه اراد ان يطمئن على الفنانة دلال
عبد العزيز ، وقد طلب من الفنان حسن الرداد هذا الأمر ، حيث فتح لها مكبر الصوت لتسمعه
، الا انها فاجئته وقامت بإزاحة جهازالأكسجين حتى تتحدث معه.
وتابع عمرو سعد خلال حواره ان الفنانة دلال عبد العزيز كانت
تنهج بشدة خلال حديثها معه ، الا انه اطمئن عليها ، لانها تمكنت من الحديث .
واستكمل عمرو سعد ، ان الفنانة دلال عبد العزيز ستحتاج الى
وقت حتى تعود الى طبيعتها نوعاً ما ، مؤكداً انها لا تعلم حتى الان بنبأ وفاة الفنان
سمير غانم .
وأضاف عمرو سعد ان الفنانة دلال عبد العزيز تعانى من تليف
فى الرئة ، بعد اصابتها بفيروس كورونا .
واستكمل عمرو سعد : ان الفنانة دلال عبد العزيز انهت مشاهدها
بالكامل وكانت تستعجل فريق العمل للنزول الى مصر من أجل ان تكون بجوار الفنان سمير
غانم .