الأربعاء 11 أغسطس 2021
توقيت مصر 01:09 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

رسميًا.. باريس جان جيرمان يعلن ضم «ميسي»

الأرصاد الجوية تحذر من كارثة

وفاة الفنان عبدالله الشرقاوي

تفاصيل واقعة دهس أم ابنتها بسبب رفضها ارتداء الحجاب

دنيا سمير غانم تكشف آخر ما قالته لها والدتها قبل وفاتها

أبويا عمل اللي ميتعملش.. فادي خفاجة لوالده: «أبوس جزمتك اتكلم»

ADS
 

شاهد.. دلال عبدالعزيز تُزيح الأكسجين وتتحدث هاتفيًا مع هذا الفنان

1049106554_0_262_2048_1414_1200x0_80_0_1_1bf9eb1f8ad4542a9ec63a4cabb4eb2f
دلال عبدالعزيز
Native
الخميس، 05-08-2021 10:46 ص

كشف عمرو سعد خلال حديثه مع أحدى البرامج التليفزيونية ،كواليس مكالمة جمعته مع الفنانة دلال عبد العزيز خلال تواجدها فى المستشفى .
وكشف الفنان عمرو سعد انه اراد ان يطمئن على الفنانة دلال عبد العزيز ، وقد طلب من الفنان حسن الرداد هذا الأمر ، حيث فتح لها مكبر الصوت لتسمعه ، الا انها فاجئته وقامت بإزاحة جهازالأكسجين حتى تتحدث معه.
وتابع عمرو سعد خلال حواره ان الفنانة دلال عبد العزيز كانت تنهج بشدة خلال حديثها معه ، الا انه اطمئن عليها ، لانها تمكنت من الحديث .
واستكمل عمرو سعد ، ان الفنانة دلال عبد العزيز ستحتاج الى وقت حتى تعود الى طبيعتها نوعاً ما ، مؤكداً انها لا تعلم حتى الان بنبأ وفاة الفنان سمير غانم .
وأضاف عمرو سعد ان الفنانة دلال عبد العزيز تعانى من تليف فى الرئة ، بعد اصابتها بفيروس كورونا .
واستكمل عمرو سعد : ان الفنانة دلال عبد العزيز انهت مشاهدها بالكامل وكانت تستعجل فريق العمل للنزول الى مصر من أجل ان تكون بجوار الفنان سمير غانم .

 

إقرأ ايضا

947x500-mp5Nf

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

Capture

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

5210540_1628600001

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

أخبار متعلقة

4852096581623428101

رامي رضوان يثير القلق على دلال عبدالعزيز: الوضع شديد الصعوبة

1049106554_0_284_2048_1391_1000x541_80_0_0_89dcf71592dd63210e677b772e0ba6cb

تطورات خطيرة في حالة دلال عبدالعزيز ونقلها إلى مستشفى آخر

746372_0

تعرف على تكلفة إقامة دلال عبدالعزيز في المستشفى

images (4)

آخر ٣ أيام.. تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

1547426_0

«طيبة سمير ستنجيه من المرض».. دلال عبدالعزيز تكتب رسالة لزوجها

1324487_0

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز