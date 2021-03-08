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شاهد.. حفار يدهس سيدة بشكل مروع

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الإثنين، 08-03-2021 11:13 ص

رصد مقطع فيديو مروع، سائق حفار عملاق يصدم مسنة تبلغ من العمر 61 عامًا، في رأسها، ويدهسها عند تقاطع بروكلين المزدحم في نيويورك، ويفر هاربًا.
وظهر  في الفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إستيل ديفيس ترفع رأسها وتنظر إلى الهاتف الذي في يدها، أثناء سيرها نحو الرصيف خلال توجهها لعملها، وفجأة أصيبت في رأسها بمجرفة الحفار التي رمتها إلى الخلف، وواصلت السير فوقها.
وأوضحت الصحيفة، أن “ديفيس” نقلت إلى مستشفى قريب، حيث أعلن وفاتها الجمعة الماضية، مشيرة إلى  أن “ديفيس” كانت متوجهة إلى وظيفتها التمريضية القريبة قبل تعرضها للحادث المروع.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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