عماد الدين أديب يوجه رسالة للشامتين في شقيقه

الأربعاء، 17-02-2021
07:22 م
محمد فضل
رد الكاتب الكبير عماد الدين أديب
، على من شمتوا في
شقيقه الإعلامي عمرو أديب
، بعد تعرضه لحادث
بسيارة مساء أمس.
وكتب "أديب" عبر صفحته على موقع التواصل
الاجتماعي، "تويتر" :" لا تكن اليوم من الشّامتين ... فَتُصبح غداً
من المبتلين".
وتعرض الإعلامى عمرو أديب
لحادث
مروع بسيارته بمحور دهشور فى نطاق مدينة 6
أكتوبر، بعدما صدمت سيارته مسرعة من الخلف ما تسبب فى اختلال عجلة القيادة فى يده واصطدام
سيارته بسيارة تسير أمامه وتهشم الجزء الأمامى من سيارته، ونقله إلى إحدى
المستشفيات.
وقال مصدر أمني، أنه بمجرد وقوع الحادث
اتصل الأهالى بسيارة
إسعاف نقلت الإعلامى إلى المستشفى، وانتقل رجال المباحث إلى المكان للمعاينة والكشف
عن الأسباب النهائية للحادث
.
وأوضح أن رجال المباحث بقطاع 6 أكتوبر انتقلوا لموقع الحادث
لسماع أقوال شهود العيان، ومن المقرر الانتقال إلى المستشفى لسماع أقوال الأعلامى عمرو
أديب بغرض الوقوف على ملابسات الواقعة بعد إجراء عمليات الفحص لموقع الحادث
.