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كاميرا مراقبة توثق مع فعلته سيدة و4 شباب في أحد شوارع البحرين

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الثلاثاء، 23-02-2021 01:43 م المصريون


تداول رواد مواقع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين مقطع فيديو لشجار بين مجموعة من الشباب تقودهم سيدة، ويحملون أدوات للقتال كالعصي والسيوف، في منطقة الحجيات، وشباب آخرين في الشارع.

وأظهرت المقاطع عددا من الشبان، ومركبة كانت متوقفة طوال فترة الشجار، حيث تبادل أطراف المشاجرة الضرب فيما بينهم، بينما حاول قائد المركبة دهس عدد منهم، فيما كانت السيدة تقف وتعطي لهم التعليمات.
من جهتها أعلنت وزارة الداخلية في البحرين عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ عن اتخاذها الإجراءات القانونية ضد المتورطين في مشاجرة منطقة الحجيات.
وأكدت في بيان لها أن ”الشجار اندلع بين المتورطين بسبب خلافات شخصية، وأسفر عن تعرض بعضهم لإصابات“، مبينة أنه ”ستتم إحالة القضية إلى النيابة العامة“.
شاهد الفيديو هنا:
 

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