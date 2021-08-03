شاهد/ تعرض فنانة شهيرة لحادث مروع أثناء عودتها من الساحل وتفحم سيارتها

الثلاثاء، 03-08-2021
03:09 م
تعرضت الفنانة سمر
لحادث
مروع، أسفر عن إصابتها بجروح بالغة، تطلبت تدخلا
جراحيا عاجلا، واحتراق السيارة بشكل كامل.
وأفادت التحريات بأن الفنانة
كانت على طريق الساحل
الشمالي، أثناء عودتها
من هناك إلى القاهرة، عقب إحياء حفل في ناد شهير هناك.
وانقلبت السيارة التي كانت تستقلها، ما أدى لاشتعال النيران، التي أتت على
السيارة وحولتها لكتلة من اللهب، وأحرقتها بالكامل. وتم نقلها لأحد المستشفيات
لتلقي الإسعافات الأولية وتحديد الإصابة.
وأصيبت المطربة سمر
بكسور في الذراع وشرخ في الظهر، وهو ما يستوجب تدخلا
جراحيا عاجلا، خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما أعلنت على حسابها بمواقع
التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“. وعلقت بعد الحادث
، عبر صفحتها في ”فيسبوك“ قائلة:
”بموت.. عربيتي بقت فحم وأنا بموت ادعولي“.