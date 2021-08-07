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رامي رضوان يعلن عن موعد جنازة ومكان دفن دلال عبدالعزيز

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السبت، 07-08-2021 01:58 م

كشف الإعلامي رامي رضوان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل وموعد جنازة حماته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية صباح اليوم السبت عن عمر يناهز الـ 61 عامًا.
وكتب  رامي رضوان، عبر فيسبوك: «لا أراكم الله مكروه في عزيز .. صلاة الجنازة غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس .. والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر .. نسألكم الفاتحة والدعاء».
وكان أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".
وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".
 

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