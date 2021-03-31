تسريب لقطات من تصوير «رامز مريض نفسي» في السعودية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، زعموا أنه
للفنان رامز جلال أثناء تصوير إحدى حلقات برنامجه الذي قد يحمل عنوان “رامز مريض نفسي”
المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.
وشوهد في المقطع المزعوم، رامز جلال، وهو يقف أمام الكاميرات
ويقوم بتقديم إحدى فقرات البرنامج مرتدياً سروالاً قصيراً، وأرفق الفيديو بالتعليق:
“حي الله رامز جلال”.
وكانت العديد من المواقع الإخبارية قد كشفت في وقت سابق بعض
التسريبات الأخرى المُتعلقة بأسماء الضيوف، واسم البرنامج. وذكرت الأنباء أن البرنامج
سيحمل اسم “رامز مريض نفسي”.