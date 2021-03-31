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فتاة سعودية تعرض نفسها لزواج المسيار وتشرح مواصفاتها (فيديو)

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الأربعاء، 31-03-2021 09:21 ص المصريون

أحدثت فتاة سعودية جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو تعرض فيه نفسها لزواج المسيار، وتشرح مواصفاتها مشيرة إلى أنها من محافظة الطائف.
وقالت الفتاة من خلال الفيديو :” أنا سعودية من الطائف، وعمري 32 عاما وطولي 161 سم، ووزني 69 كجم موظفة أنا موظفة قطاع خاص، ولون البشرة أبيض وجميلة جدا”.
وتابعت : ” أنا قبيلية لدي سكن خاص فيها وأريد شخص قبيلي لزواج مسيار”، حيث أثار الفيديو حالة كبيرة من الجدل بين المواطنين والمواطنات بالمملكة.
 

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