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تهز السعودية.. انتحار نجم سعودي شنقًا تاركًا رسالة صادمة

عبدالله-مشايخ
عبدالله مشايخ
 
الثلاثاء، 13-04-2021 05:02 م المصريون
اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بنبأ انتحار عبدالله مشايخ مشهور سناب شات في السعودية ، الأمر الذي دفع كثيرون الى البحث عن تفاصيل الخبر ومعرفة طريقة الانتحار.

وبحسب مواقع محلية، جاء بعد ان قام بشنق نفسه ، بعد ان نشر له مقطع فيديو وهو يقرأ القرآن ويصلي على حسابه الرسمي على توتير.

وأظهر مقطع فيديو انتحار عبدالله مشايخ وهو يودع متابعيه بالصلاة وقراءة القرآن الكريم ، حيث سرد تفاصيل حياته الشخصية ، مؤكداً أنه تعب من الحياة.

ونشر عبد الله مشايخ مشهور سناب شات في السعودية خلال الأيام الماضية سلسلة مقاطع فيديو ينتقد فيها حالة الانفتاح الاجتماعي الذي شهدته المملكة العربية السعودية ، والبرامج التلفزيونية التي تبث على القنوات السعودية وحجم قلة الدين فيها كما وصفها هو.

وقال عبدالله مشايخ إن هناك حالة استرخاص واستعراض في السعودية ، وكأننا مسلمين بالاسم ، وعيب ما يحصل ، ونحن دولة الحرمين الشرفين ، وما نراه في البرامج من استعراض واسترخاص".

وسرد عبدالله مشايخ مشهور سناب شات في السعودية تفاصيل حياته الشخصية عبر صفحته الرسمية على توتير ، مستعرضا كافة المحطات التي مر بها خلال حياته في المملكة وما تعرض له من ظلم من القريب والبعيد.

وكتب عبدالله مشايخ :" احسني محبط وضروري اروح من هالدنيا وجودي معاد له فايدة الي حولي دايم يقولون لي ليه انت باقي عايش وش عاد تبي صرت اكره كل شيء ومعاد لي نفس بشي والله امي الحمدلله عايشه واخواني ما راح يقصرون معها دايم وحيد وهزيل مدري ليه ربي خلقني واختارني اعيش تمنيت اني مت وانا صغير والله شذنبي".
 

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