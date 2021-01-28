الخميس 28 يناير 2021
توقيت مصر 21:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الأولى في العالم.. ولي العهد يفاجيء الجميع ببشرى سارة

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وتوتنهام

تامر أمين: «هذا اليوم أسود أيام حياتي»

نجم الأهلي ينشر صورته مع رمضان صبحي والجماهير تجبره على حذفها

شاهد.. اعتراف ابنة فنانة شهيرة باغتصابها من زوجها وصديقه

«فيديوهات منى فاروق وشيما الحاج»..خالد يوسف يعود لمصر

4 شهور.. ياسر فرج يودع زوجته بكلمات مُبكية

«عنتيلة المحلة».. طبيبة تظهر في 40 فيديو مع رجال (تفاصيل صادمة)

تجميد أصول مستشار ولي العهد السابق في جميع أنحاء العالم

محاولة اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد داخل قصر الرئاسة

ADS
 

شاهد.. اعترافات ابنة فنانة شهيرة باغتصابها من زوجها وصديقه

Capture
ارشيفية
 
الخميس، 28-01-2021 06:22 م المصريون

أحدثت اعترافات نازلي مصطفى ابنة الفنانة الشهيرة نهى العمروسي، أمام جهات التحقيق ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر تلك الاعترافات على وسائل الإعلام.
وكشفت نازلي مصطفى – التي تم إخلاء سبيلها مؤخرًا بقضية جريمة فيرمونت- عن تفاصيل أغرب من الخيال، فيما تخص علاقةها بزوجها الذي اكتشفت أنه زور عقد زواج لهما.
كما كشفت عن كيفية وقوعها ضحية له ولصديقه، الذين تناوبوا على معاشرتها وتصويرها.
شاهد الفيديو:

 

إقرأ ايضا

saoudi_0

الأولى في العالم.. ولي العهد يفاجيء الجميع ببشرى سارة

200

تامر أمين: «هذا اليوم أسود أيام حياتي»

Capture

«فيديوهات منى فاروق وشيما الحاج»..خالد يوسف يعود لمصر

أخبار متعلقة

304253_0

صدمة.. ابنة نهى العمروسي: «زوجي خدرني ونام معايا هو وصديقه»

1352846_0

تفاصيل مقتل حفيدة «القذافي» بعد علاقة غير شرعية في التجمع الخامس

Capture

اعترافات سيدة تزوجت 3 رجال في وقت واحد..السبب صادم

Capture

فنان شهير يصدم الجميع على الهواء: أوافق على إقامة ابنتي علاقة قبل الزواج

838

تورط مدير مدرسة مع تلميذة في فعل فاضح يهز المملكة