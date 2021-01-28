شاهد.. اعترافات ابنة فنانة شهيرة باغتصابها من زوجها وصديقه
ارشيفية
الخميس، 28-01-202106:22 مالمصريون
أحدثت اعترافات نازلي
مصطفى ابنة الفنانة الشهيرة نهى العمروسي، أمام جهات التحقيق ضجة واسعة عبر مواقع
التواصل الاجتماعي، بعد نشر تلك الاعترافات على وسائل الإعلام.
وكشفت نازلي مصطفى –
التي تم إخلاء سبيلها مؤخرًا بقضية جريمة فيرمونت- عن تفاصيل أغرب من الخيال، فيما
تخص علاقةها بزوجها الذي اكتشفت أنه زور عقد زواج لهما.
كما كشفت عن كيفية
وقوعها ضحية له ولصديقه، الذين تناوبوا على معاشرتها وتصويرها.
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