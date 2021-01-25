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تفاصيل مقتل حفيدة «القذافي» بعد علاقة غير شرعية في التجمع الخامس

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اسعاف
 
الإثنين، 25-01-2021 10:11 ص المصريون

أحالت النيابة العامة، قاتل حفيدة ونيس القذافي، آخر رئيس وزراء لليبيا في عهد الملكية، إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد للمجني عليها ريتاج محسن ونيس القذافي.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليها ريتاج محسن ونيس القذافي عمدا، وأنه قام بدفعها من أعلى شرفة غرفة النوم الكائنة بالطابق السابع بإحدى الشقق بالتجمع الخامس – شرق القاهرة – التي استأجرها لإقامتها، وذلك على إثر خلاف دب بينهما لإلحاحها المستمر على طلبها الزواج منه، فأسقطها عمدا قاصدا من ذلك قتلها، فسقطت جثة هامدة.
وجاء بتقرير الصفة التشريحية أن المجني عليها ارتطمت بالأرض فألمت بها إصابات بليغة أودت بحياتها على الفور، حسب العربية.نت.
واستمعت النيابة لأقوال صاحب جراج بالعقار، الذي أكد في شهادته أنه تنامى إلى سمعه صوت شجار المتهم والمجني عليها لم يتبين مضمونه لتحدثهما باللهجة الليبية، وقد تبين قول المجني عليها لكلمة (ليه) عدة مرات، حتى انقطع صوتهما ثم فوجئ بعد مرور 15 دقيقة بالمتهم يهرول إليه مخبرا إياه بانتحار المجني عليها، وأضاف أنه عند حضور الشرطة قدم المتهم لهم الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها مخرجًا إياه من بين طيات ملابسه.
وقالت “د.س” ليبية الجنسية، وأحد الشهود في القضية، إنها صديقة مقربة للمجني عليها، وأن الضحية والمتهم كانا على خلاف دائم بسبب رفضه الزواج منها رغم إلحاحها لوجود علاقة بينهما.
 

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