اعترافات سيدة تزوجت 3 رجال في وقت واحد..السبب صادم

السبت، 23-01-2021
10:06 ص
المصريون
كشفت سيدة عن تفاصيل غريبة لزواجها من ثلاثة رجال معًا في
وقتٍ واحد، مؤكدة أنها عاشت مع اثنين في نفس التوقيت ولم تستطع الانفصال عن أحدهم بسبب
احتياجها لاهتمام الاثنين.
وقالت المرأة -بحسب صحيفة أخبار اليوم-: "مش عارفة أحدد
المشكلة بدأت إمتى بالظبط، لكن فجأة بعد 20 سنة جواز أول ما سمعت كلمة أنتي طالق للمرة
التالتة بعد خناقة ما تستاهلش، كأني ما صدقت، وللأسف أول واحد قالي كلام حلو كان نفسي
أسمعه قررت أعيش معه بورقة جواز عرفي”.
وأضافت: “خفت أتجوزه رسمي عشان ما يتحولش والمسؤولية تخليه
يبطل دلعه ليا، لكن بعد فترة اختفى وماسابش معايا ورقة تثبت الجواز، وبعد فترة ظهر
راجل تالت في حياتي، حسيته مختلف ولما أقنعني بالجواز وافقت لأن ضميره بيأنبه ومش عاوز
يعمل حاجة حرام”.
وتابعت المرأة: “كملت بس بعد فترة حسيت برده إني مش مرتاحة،
وبدأت أحس إن عاوزة أرجع لزوجي الأول، ولقتني بكمل مع الاتنين، مش عارفة أخد قرار استمر
مع مين فيهم، لأني محتاجة اهتمام كل واحد بطريقته لأن ما حدش فيهم كامل”.
وختمت المرأة صاحبة القصة بقولها: “اتصلت بشيخ من دار الإفتاء
،
وحكيت له اللي حصل معايا كانت صدمتي لما عرفت إن الجواز العرفي ما كنش جواز، وإن زواجي
الثالث في حالة الطلاق هيحل ليا رجوعي لزوجي الأول”.