فنان شهير يصدم الجميع على الهواء: أوافق على إقامة ابنتي علاقة قبل الزواج
رابعة الزيات
الأحد، 03-01-202102:47 مالمصريون
حالة من الصدمة تلقاها الجميع، بعد ظهور فنان شهير في
لقاء تليفزيوني مفجرًا مفاجآت عن حياته الخاصة، مؤكدًا أنه مع المساكنة قبل
الزواج، وأنه عاش 12 عامًا مع هذه التجربة قبل الزواج، ويوافق أن تقوم ابنةه بهذا
الفعل.
وقال الفنان السوري والمسرحي الشهير ، جهاد سعد، أنه "عاش
تجربة المساكنة لمدة 12 سنة"، مشيرا إلى أنه لا يمانع من أن تعيش ابنةه تجربة
المساكنة قبل الزواج.
وأضاف "سعد"، خلال لقائه مع الإعلامية، رابعة الزيات،
ضمن برنامج "شو القصة"، إلى أن ابنةه مريم ستتزوج في فترة قريبة، لكنه لن
يستطيع أن يتواجد في زفافها، وذلك بسبب عدم حصوله على الفيزا.
واعتبر “سعد” أن “ظروف الحرب القاسية كانت السبب في عدم الزواج
الشرعي”، لافتا إلى أن “هذه المساكنة كانت بعد طلاقه من زوجته”، وكانت “مع شخصية معروفة”،
تمنع عن ذكر اسمها، واعتبرها “أمرا خاصا”.
وأضاف أن الزواج ليس فقط “كتابة على ورق، بل هو صلة بين طرفين
وبين الله”، ورأى أن عقد الزواج الديني هو “ضابط اجتماعي فقط وهو ليس ضده”.
وأثارت تصريحات الفنان السوري موجة جدل وغضب
عارم، متهمين إياه باتهامات مخلة، معتبرين أنه يدعو إلى الانحلال الأخلاقي.