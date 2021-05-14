آلاف الأردنيين في مظاهرة ضخمة على حدود فلسطين لدعم القدس

الجمعة، 14-05-2021
11:52 ص
المصريون
توافد آلاف الأردنيين اليوم الجمعة، زاحفين على حدود بلادهم مع فلسطين
، للمشاركة في فعالية دعا إليها ناشطون، لدعم صمود أشقائهم في الأراضي المحتلة.
وأشار عدد من منظمي الفعالية، بأنه من المنتظر أن تنتظم الوقفة بعد ظهر الجمعة، أمام صرح “شهداء الكرامة” في منطقة الأغوار الجنوبية.
ردد المشاركون هتافات تطالب بفتح الحدود والسماح لهم بنصرة إخوانهم الفلسطين
يين، وأخرى تدعو لتوحيد الصف والوقوف خلف المقاومة وأنهم والفلسطين
يين “شعب واحد وليس شعبين” وفق ما ذكرته (الأناضول).
ويشهد الأردن منذ ما يزيد عن أسبوع فعاليات احتجاجية داعمة لفلسطين
، فيما يطالب المشاركون بالفعاليات حكومة بلادهم باتخاذ موقف قوي إزاء ما يحدث في الأراضي المحتلة.