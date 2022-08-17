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شاهد.. أحلام تستعرض طائرتها الفخمة مع زوجها

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احلام
Native
Teads
الأربعاء، 17-08-2022 12:05 م

استعرضت الفنانة الإماراتية أحلام، شكل ومواصفات طائرةها الخاصة، والتي بدت فخمة وكبيرة من الداخل.

وظهرت أحلام في مقطع فيديو، شاركته مع متابعيها، وهي داخل طائرةها الخاصة، بصحبة زوجها رجل الراليات القطري مبارك الهاجري.

وبدا من خلال الفيديو، ملامح الرقي والأناقة والفخامة في أثاث وألوان الطائرة وشكل المقاعد من الداخل، كما كشفت فيه الفنانة أحلام عن أماكن داخل الطائرة للراحة، وغرف للنوم. بالإضافة إلى الأطباق التي وضعت فيها أصناف من الفاكهة المختلفة.

وقالت أحلام في الفيديو: هذه من أروع الطائرات التي ركبتها في حياتي، لو تذكرون عندما ذهبت إلى أوبرا دبي استخدمت هذه الطائرة، مشيرة إلى أنها تستخدم نفس الطائرة منذ ما يقارب الـ 9 سنوات.

وأضافت: أكثر رحلاتي الطويلة على متن هذه الطائرة أنا وعيالي ، وأبو محمد الغالي -تقصد زوجها.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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