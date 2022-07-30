مشاهد صادمة من أول حفل لـ آمال ماهر بعد عودتها من الاعتزال

السبت، 30-07-2022
09:38 ص
أحيت الفنانة
آمال ماهر أمس، حفل
اً غنائياً بمدينة العلمين
الجديدة، والذي يعد أول ظهور لها بعد
اعتزالها الفن.
فيما افتتحت
آمال ماهر الحفل
بأغنية طوبة فوق طوبة، لتهديها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،
نظرا للتطوير الشامل الذي بدأه منذ توليه مهام الوطن على عاتقه.
وذكرت مصادر
وفقا ETبالعربي أن حفل
آمال ماهر تأخر أكثر من
ساعة، وتبين أن إقبال الجمهور على الحفل
كان ضعيفًا مما اضطر الشركة المنظمة لإرسال
دعوات خاصة لحضور الحفل
، وبعد انتظار، امتلئت المقاعد الفارغة.
كما تم الطلب من
الإداريين و الأمن الجلوس لملىء المقاعد الفارغة التي بدت بشكل ملحوظ من خلال
الصور الأولى المنتشرة عن الحفل
.