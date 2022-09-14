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«شابان وفتاة».. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة المنصورة

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مكان الواقعة
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Teads
الأربعاء، 14-09-2022 09:31 ص

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين إعتدى أحدهما على فتاة بالدقهلية بسلاح أبيض وإحداث إصابتها، حيث تبلغ لمركز شرطة ثانِ المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بقيام أحد الأشخاص بالإعتداء على إحدى الفتيات باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتها حال سيرها بدائرة القسم.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين أنه حال سير الفتاة المشار إليها بدائرة القسم، تقابلت مع (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) على علاقة بأحدهما وقيام الثانى بمعاكستها ، فقامت بتوجيه اللوم للأول ومعاتبته مما أثار حفيظته، فقام بالتعدى عليها بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته مما أدى إلى إصابتها بجرح قطعى بالرأس.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخصين المشار إليهما والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وتم نقل الفتاة للمستشفى لتلقى العلاج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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