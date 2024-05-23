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سلمت له جسدها.. إحالة شاب للمحاكمة العاجلة بسبب ما فعله مع خطيبته

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الخميس، 23-05-2024 09:31 ص

 

علاقة خطوبة شأنها شأن أي علاقة قد تكلل بالزواج وقد يتم فسخها، إلا أن هذه العلاقة لهذا الشاب من مدينة طنطا بمحافظة الغربية لم تكن مجرد علاقة خطوبة عادية ولكنها كانت علاقة سامة، فحينما قررت خطيبته فسخ الخطبة، لم يقبل الشاب بهذا القرار، ولكنه ضرب بالمبادىء وصفات الشهامة والرجولة عرض الحائط، ودأب على تهديد الفتاة بصورها وفضحها، إلا أن أبلغت الفتاة وأسرتها أجهزة الأمن ليتم القبض عليه، وإحالته للمحاكمة العاجلة.

 

قرار عاجل من النيابة

 

أصدر المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئيس النيابات الكلية بإحالة المتهم "عمرو .ا" إلي المحاكمة الجنائية العاجلة كونه في عامي 2021م و2022م بدائرة قسم أول المحلة هدد المجني عليها "مريم .ص" عبر موقع التواصل الاجتماعي "ماسنجر" بإفشاء صور لها في أوضاع مخلة بالشرف ونشرها إلي أقاربها وذويها وأسر عائلات بلدتها والذي جاء مصحوبا بطلب إبقاء علاقتهما واستمرارها.

 

تفاصيل الواقعة

"هتفضلي خطبتي لاهفضحك بصورك" عبارة كانت أولي خطوات التهديد والوعيد بين الشاب المتهم بتهديد خطيبته السابقة بعدما انفصلت عنه للأسباب خاصة إلا أنها فوجئت برسائل تهديد أرسلت عبر منصات السوشيال ميديا والماسنجر سعيا وراء اجتذابها وإجبارها علي الاستمرار في خطبته واعتراضه علي الارتباط عاطفيا بأي شخص غيره.

كما تضمن قرار إحالة الشاب المتهم تعدى علي المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها.

وأشار نص إحالة المتهم إلى أنه نقل إلي هاتفه الخلوي خلسة صورا خاصة بالمجني عليها بقصد ابتزازها والتشهير بها بغير رضائها.

كما تورط المتهم حسب نص الإحالة في استخدامه حساب خاص بموقع التواصل الاجتماعي فس بوك بهدف تسهيل ارتكاب جريمتين محل اتهامه بانتهاك حرمات الفتاة وإفشاء أسرار الحياة الخاصة بها وتعمد مضايقتها بإساءته باستخدام اجهزه الاتصالات.

من ناحية أخري وجهت النيابة العامة بإحالة الشاب المتهم إلي محكمة جنايات شرق طنطا لمعاقبته وضبط وإحضاره كونه هاربا علي ذمة التحقيقات في جريمته وندب محامي للدفاع عنه .

الجدير بالذكر أن الشاب المتهم استحصل على صور خاصة بالمجني عليها خادشة للحياء خلسة من هاتفها المحمول أثناء خطبتهما وبرفضها استمرار تلك العلاقة توعدها وهددها كتابة بطريق وسائل التواصل الاجتماعي بنشر تلك الصور مالم تنصاع لأمره وتعود إليه وألا نشرها لذويها والعوام فضلا عن ثبوت التحريات الفنية بالصحة اقتراف المتهم للواقعة وتهديد المجني عليها من أجل إعادة علاقتهما بقصد تهديدها كتابيا والتعدي حرمة الحياه واساءه استخدام ومضايقة المجني عليها .

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