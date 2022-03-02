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سقط في قبر فحدث له ما لم يتخيله أحد وبعد 20 عامًا حدثت المعجرة (فيديو)

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الأربعاء، 02-03-2022 11:57 ص
قال بروفسور واستشاري الطب النفسي السعودي، طارق الحبيب، إن الإنسان ممكن أن يصاب بفقدان الذاكرة أو الشلل وغيرها من الأمراض لأسباب نفسية فقط.

وأوضح "الحبيب" خلال لقائه في برنامج يا هلا المذاع عبر قناة روتانا خليجية، أن الضغط النفسي الذي يتعرض له الشخص قد يكون أكبر من قدراته ولا يستطيع التعامل معه، فيظهر على الشخص بشكل نفسي، سواء بصفة عقلية مثل فقدان الذاكرة أو تعدد الشخصيات أو جسدية مثل أن يصاب الإنسان بالشلل والعمى.

وروى "الحبيب" قصة مريض زاره بالعيادة عاني من الشلل والعمى وفقدام السمع، لسبب نفسي، لمدة 20 سنة وذلك بعد أن كان يسير بسيارته في الصحراء وسقط في القبر.

وأضاف: لم تسجل حالة في العالم مثل هذه الحالة، ولولا ما شفته بنفسي ما صدقت حالة غريبة لا تكاد تصدق، مشيرًا إلى أنه أعطاه دواء ولم يتوقع الاستجابة وبعد 3 أسابيع عاد كما كان، موضحًا أنه ما أصيب به كان نفسيًا وليس عضويًا.

وأشار إلى أن التأثير النفسي قد يكون أخطر من العضوي، منوهًا أنه يجب على الطبيب التفرقة بين الشلل العضوي والنفسي والعمى العضوي والنفسي، وغيرها من الأمراض.
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