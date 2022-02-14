سعودي يشوه زوجته بماء النار ويكشف السبب الصادم

الإثنين، 14-02-2022
10:14 ص
قضت محكمة الاستئناف في جدة بالسعودية، بمعاقبة مواطن بالسجن لمدة 10 سنوات
وتغريمه 100 ألف ريال في قضية اتهامه بحرق وجه زوجته بماء النار
بزعم أنها «لا
تطيعه وحرمته من رؤية أولاده».
وحسب صحيفة «عكاظ» سكب الزوج ماء النار
على وجه الزوجة ولاذ بالفرار،
وتبيّن تعرضها لحروق بالوجه والرأس من الناحية اليسرى والظهر واليدين مع وجود
ندبات وتشوهات.
ولتقدير قيمة الاصابة قررت المحكمة إحالة الملف لـ«مقدر الشجاج» لتقدير إرش
الاصابة، وفي وقت لاحق أفاد «المقدر» أن إرش الإصابة يقدر بنسبة العجز 25 % من دية
العمد بمبلغ مائة ألف ريال.
وتبين أن الزوجة الضحية متزوجة من المتهم منذ 25 عاما وأنجبت له طفلين،
وقالت في شكواها الأولية أن زوجها غير سوي وسلوكه غير جيد واضطرت إلى طلب فسخ
نكاحها منه بسبب سوء عشرته، وقدمت دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية، كما قدمت
لاحقا دعوى جنائية ذكرت فيها أن زوجها حاول قتلها بسكب مادة البنزين عليها وإشعال
النار فيها.
وصدر حكم ابتدائي بسجن الزوج خمس سنوات. إلا أن محكمة الاستئناف نقضت الحكم
واعتبرته قليلا في حقه كون ما أقدم عليه عمل شنيع.
وقررت المحكمة مجددا الحكم بسجنه في الحق العام عشر سنوات، وألزمته بدفع
مائة ألف ريال في الحق الخاص تعويضا للضحية عن ما لحقها من ضرر بليغ.