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شاهد.. هيا الشعيبي تفاجئ الجمهور: «شاكة إن فيّ بيبي»

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هيا الشعيبي
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الأحد، 20-02-2022 11:29 ص
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للممثلة الكويتية هيا الشعيبي تخبر المتابعين فيه عن شكها في كونها حامل، وأكدت أنها تتمنى أن يكون ظنها ليس بمحله، فهي لا تريد أن تنجب أطفال بعد، وقالت: "شاكة أن أنا في بيبي، بس بقولوكوا انشالله يكون لأ، لأن صاروا 4 اسمالله عليهم فأنا في سن لازم أهتم في نفسي مش في بايبي".
وكان قد إنتشر مقطع فيديو جديد لهيا الشعيبي عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وبالفيديو ظهرت هيا وهي تركب على الجمل وتتمسك به بشكل قوي جداً خوفاً من أن تسقط على الأرض، وظهرت هيا وهي بغاية السعادة وكانت تضحك بقوة، إلى أن فاجئها الجمل وانبطح على الأرض ليبدأ أصحابها بالصراخ طالبين منها التمسك بالجمل خوفاً عليها من أن تسقط على الأرض.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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