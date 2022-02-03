السبت 05 فبراير 2022
توقيت مصر 17:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بسمة تصدم الجميع: «رفضت أرضّع بنتي عشان أنا مش بقرة»

أردوغان يعلن إصابته وزوجته بـ أوميكرون

بدولة إسلامية.. مرضى داخل مستشفى يقتلون مريضًا ويأكلون أحشائه(صور)

هشام طلعت مصطفى يعلن عن مكافأة 10 مليون جنيه للاعبي المنتخب

موعد مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية

بعد إهانته.. تركي آل الشيخ يعاقب باسم سمرة بطريقة مفاجئة

حارس مغربي يسجل أغرب هدفًا في العالم في شباكه

فرق الإنقاذ تصل إلى مكان توضع الطفل ريان

بالصور.. طبيب ينتحر من الطابق السابع تاركًا رسالة صادمة

أول ظهور لـ بدر خلف بعد تحوله إلى فتاة رسميًا

ADS
 

غادة إبراهيم تكشف عن مشهد تسبب في طلاقها

9725586_1643891308
غادة ابراهيم
Native
Teads
الخميس، 03-02-2022 03:05 م
كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن سبب طلاقها من زوجها، مؤكدة أنه بسبب مشاهدها الجريئة في دورها بفيلم "الإمبراطورة"، والذي وصف بدور إغراء.
وقالت غادة خلال لقاءها في برنامج "ونقول كمان"، عبر شاشة "النهار": "انفصلت عن زوجي بسبب دوري في فيلم الإمبراطورة"، ولم أكن أعلم أنه دور إغراء، لأنه لم ُيكتب في السيناريو، ولكن المخرج غّير بعض الأشياء أثناء
التصوير، مثل الملابس، ولم أرفض الدور، لأنه كان أول تجاربي التمثيلية، مع نجوم كبار مثل نادية الجندي، واعتبرتها فرصة كبيرة جدًا، وحاولت إثبات نفسي، وأثناء التصوير كنت أدعو الله ألا يشاهد زوجي مشاهدي، ولكنه شاهدها بمجرد عرض الفيلم، وحدث الانفصال بسبب تلك المشاهد، قبل أن نعود للارتباط مرة أخرى".

 

إقرأ ايضا

Flickr_-_nicogenin_-_66ème_Festival_de_Venise_(Mostra)_-_Basma_Hassan

بسمة تصدم الجميع: «رفضت أرضّع بنتي عشان أنا مش بقرة»

1011325_0

هشام طلعت مصطفى يعلن عن مكافأة 10 مليون جنيه للاعبي المنتخب

download

بعد إهانته.. تركي آل الشيخ يعاقب باسم سمرة بطريقة مفاجئة

أخبار متعلقة

images

«أنا مثيرة وجسمي جامد».. فنانة شهيرة بتصريحات صادمة عن جسدها

61f945ed4236042fa912137a

مفاجأة.. وزيرة الصحة أقامت دعوى خلع ضد زوجها والمحكمة طلقتها منه

Capture

تعرف على المبلغ الذي تقاضته منى زكي في «أصحاب ولا عز»

8669295_1643189382

«أصحاب ولا عز» تم تصويره في شقة هذا الفنان

202104281112431243

منى زكي تفاجئ الجميع: «اللهم اغفر ذنبي»

2950426-1609426056

عريس يصفع عروسته ويُطلقها في حفل الزفاف والأخيرة تتزوج ابن عمها في نفس اليوم