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ماذا حدث لتركي آل الشيخ بعد 6 ساعات من حصوله على لقاح كورونا؟

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تركي آل الشيح يحصل على اللقاح
 
السبت، 26-12-2020 09:48 ص المصريون

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، فيديو له وهو يتلقى جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد.
وقال تركي آل الشيخ، تعليقًا على مقطع الفيديو الذي نشره على حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، :" أخذت الجرعة الأولى من لقاح فايزر… والحمدلله الأمور تمام ولم أشعر بأي شيء وأدعوكم للمسارعة بأخذه".
وبعد 6 ساعات من حصوله على اللقاح خرج كاشفًا عن ما يشعر به ، وقال في تغريدة أخرى:" الحمدالله ٦ ساعات وما أحس بشيء حتى مكان الأبرة ماحس فيه بشيء".

 

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