ماذا حدث لتركي آل الشيخ بعد 6 ساعات من حصوله على لقاح كورونا؟

السبت، 26-12-2020
09:48 ص
المصريون
نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه
بالسعودية
، ومالك نادي ألميريا الإسباني، فيديو له وهو يتلقى جرعة من لقاح فيروس
كورونا المستجد.
وقال تركي آل الشيخ، تعليقًا على مقطع الفيديو الذي نشره
على حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، :" أخذت الجرعة الأولى
من لقاح فايزر
… والحمدلله الأمور تمام ولم أشعر بأي شيء وأدعوكم للمسارعة بأخذه".
وبعد 6 ساعات من حصوله على اللقاح خرج كاشفًا عن ما يشعر
به ، وقال في تغريدة أخرى:" الحمدالله ٦ ساعات وما أحس بشيء حتى مكان الأبرة ماحس
فيه بشيء".